Ростов-на-Дону, , 03:49 — REGNUM Арбитраж Ростовской области прекратил производство по банкротному иску, поданному налоговой службой из-за многомиллионного долга ООО «Шахта «Октябрьская-Южная». К моменту рассмотрения претензий основной долг по налогам был погашен, передаёт ИА REGNUM.

Налоговый орган обратился в суд в связи с ненадлежим исполнением шахтой обязанностей «по оплате обязательных платежей в бюджет». На конец февраля 2021 года задолженность составляла 40 178 503,3 рубля.

«На дату судебного заседания от уполномоченного органа в материалы дела поступила информация о том, что по состоянию на 23.03.2021 задолженность по налогам, охваченная мерами взыскания в соответствии со ст. 46, 47 НК РФ, у должника отсутствует, признаки банкротства отсутствуют», — отметил суд и производство прекратил.

Напомним, шахта учреждена в 2014 году, в компании работают около 160 человек. Владелец ООО — Олег Калюжин. У общества имеется лицензия на добычу полезных ископаемых в участке Поля шахты имени Михаила Чиха.