Ростов-на-Дону, 12 апреля 2021, 03:49 — REGNUM Арбитраж Ростовской области прекратил производство по банкротному иску, поданному налоговой службой из-за многомиллионного долга ООО «Шахта «Октябрьская-Южная». К моменту рассмотрения претензий основной долг по налогам был погашен, передаёт ИА REGNUM.
Налоговый орган обратился в суд в связи с ненадлежим исполнением шахтой обязанностей «по оплате обязательных платежей в бюджет». На конец февраля 2021 года задолженность составляла 40 178 503,3 рубля.
Напомним, шахта учреждена в 2014 году, в компании работают около 160 человек. Владелец ООО — Олег Калюжин. У общества имеется лицензия на добычу полезных ископаемых в участке Поля шахты имени Михаила Чиха.