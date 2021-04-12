Владивосток, , 03:51 — REGNUM На реках Приморья продолжается весеннее половодье — в ближайшие трое-четверо суток завершится движение льда на реках Уссури, Большая Уссурка, Бикин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На утро 12 в апреля подтопленных жилых домов и частных подворий нет.

В среднем течении реки Уссури и в нижнем течении реки Бикин в Пожарском районе сохранится тенденция резких подъемов уровня воды.

Также на реках бассейна Уссури продолжится слабый приток талых вод, общий дополнительный ожидаемый подъём воды составит 0,05−0,6 метра. В отдельных центральных и северных районах края сохранится подтопление пойм, участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов в пониженных местах.

В Дальнереченском районе на дороге Марьевка-Поляны наблюдается перелив глубиной 5−9 см, длиной 6−7 метров. При этом движение автотранспорта не ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где в связи с резким потеплением обострилась паводковая обстановка, уже отмечаются ледоходные явления.