Урумчи, Китай, , 03:42 — REGNUM Спасательные работы продолжаются на угольной шахте в китайском Синьцзяне после затопления Китая, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Авария произошла в 18:10 по Пекину, когда 29 рабочих ремонтировали угольную шахту в уезде Хутуби, Чанцзи-Хуйэского автономного округа. Восемь человек были спасены.

По словам заместителя главы Чанцзи Бао Юншэна, рабочие оказались в ловушке примерно на глубине 1200 метров под землей. Директор бюро по чрезвычайным ситуациям Чанцзи Ма Синь добавил, что подземная среда очень сложна, и дренаж в настоящее время является главной проблемой.

Три комплекта дренажного оборудования откачивают воду со скоростью 450 кубометров в час. В настоящее время устанавливается четвертый комплект, который, как ожидается, удвоит эффективность после ввода в эксплуатацию. Спасатели активно пытаются связаться с попавшими в ловушку шахтерами.