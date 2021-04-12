Урумчи, Китай, , 03:38 — REGNUM Восьмерых горняков удалось спасти после затопления угольной шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Еще 21 все еще находится в затопленной шахте. Авария произошла около 18:10 по местному времени 10 апреля. Под землей находилось на момент происшествия 29 рабочих, которые занимались ремонтом.

Угольная шахта расположена в уезде Хутуби, Чанцзи-Хуэйского автономного округа Синьцзяна. В настоящее время ведутся поисков-спасательные работы.