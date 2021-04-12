Магадан, , 03:35 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов призвал минздрав усилить темпы вакцинации от коронавируса, и если необходимо открывать прививочные пункты в торговых центрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С начала массовой вакцинации на Колыму поступило около 16 тыс. доз «Спутник V». Ожидается поступление ещё 4 тыс. доз.

На утро 12 апреля привиты 12 088 жителей области, из них завершили курс вакцинации 8 786 человек.

Развернуто 27 пунктов вакцинации, помимо их, на базе городской поликлиники сформировано пять выездных прививочных бригад для иммунизации маломобильных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, у SARS-CoV-2 почти вдвое больше осложнений, чем у гриппа и других респираторных заболеваний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.