Тяньцзинь, Китай, , 03:33 — REGNUM Полиция города Тяньцзинь на севере Китая отправила четырех беглецов, разыскиваемых по линии Интерпола обратно в Южную Корею по запросу правоохранительных органов этой страны, сообщает агентство Синьхуа.

Подозреваемые якобы проводили операции в Тяньцзине в июле прошлого года и выдавали себя за сотрудников финансового сектора Южной Кореи. Они обвиняются в том, что обманным путем завладели 995 млн вон (около $887 тыс.), организации мошенничества в сфере телекоммуникаций. Они были объявлены в розыск правоохранительными органами Южной Кореи и внесены в список Интерпола с уведомлением красного угла.

По просьбе корейской стороны Министерство общественной безопасности Китая оперативно направило полицию Тяньцзиня для проведения расследования. Четверо подозреваемых были депортированы и возвращены в Южную Корею в соответствии с законом, сообщили в полиции Тяньцзиня.

В последние годы китайская полиция придает большое значение борьбе с транснациональным телекоммуникационным мошенничеством и укрепляет сотрудничество по линии Интерпола и с полицией других стран.