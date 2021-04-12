Липецк, 12 апреля, 2021, 03:31 — ИА Регнум. В арбитраж Липецкой области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Липецкий кузнечный завод». Заявителем числится сам завод. Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск о банкротстве

Исковое заявление поступило в суд 9 апреля 2021 года. Сумма долга не сообщается. Между тем в 2018 году инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Липецка уже обращалась с банкротным иском к ЛКЗ из-за долга в 6,1 млн рублей, но к моменту слушаний по существу сумма долга была снижена ниже минимальной планки для возбуждения дела о несостоятельности. Во введении наблюдения за заводом было отказано.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Липецкий кузнечный завод» учреждено в июне 2005 года. Средняя численность работников предприятия на 2020 год была около 110 человек. Директор с 2019 года — Дмитрий Сапожков. Уставный капитал — более 37,5 млн рублей, но в июле 2020 года в реестре появилась запись, что юрлицо «находится в процессе уменьшения уставного капитала».

Владельцы — Екатерина Конотоп с долей 10% и офшор «Кингросс инжиниринг С. А» с Виргинских островов, которому принадлежит 80% доли. Ещё 10% числятся пока за самим ООО.

На сайте компании уточняется, что она была создана на базе предприятия с более чем 70-летней историей — на базе Липецкого тракторного завода.