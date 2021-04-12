Кингстаун, , 03:27 — REGNUM Массовые отключения электроэнергии и перебои с водоснабжением начались из-за извержения вулкана Суфриер на севере Сент-Винсента и Гренадин. Об этом 12 апреля сообщает агентство Reuters.

Перебои с электроснабжением начались после очередного выброса пепла и газа из жерла вулкана. Облака пепла покрыли остров Сент-Винсент и расположенный в 178 км от него остров Барбадос. Власти страны продолжают эвакуировать граждан из районов, расположенных близко к вулкану. Отмечается, что в результате извержения вулкана на острове Сент-Винсент потеряна большая часть урожая, были повреждены и разрушены десятки зданий.

По данным центра сейсмических исследований Университета Вест-Индии, выпадение пепла и сопутствующие извержению вулкана взрывы продолжатся в течение нескольких ближайших дней. Власти планируют в течение ближайших двух-трёх месяцев переместить из районов, расположенных в опасной близости от вулкана, около 20 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале извержения вулкана Суфриер на острове Сент-Винсент в Карибском море.

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