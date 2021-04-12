Пекин, , 03:27 — REGNUM Китай выступил против того, чтобы Соединенные Штаты включили семь китайских суперкомпьютерных компаний в свой «список организаций экспортного контроля», заявил представитель Министерства торговли КНР, передает агентство Синьхуа.

Используя такие оправдания, как «национальная безопасность» или «усилия по военной модернизации», Соединенные Штаты неоднократно злоупотребляли мерами экспортного контроля и своей государственной властью, чтобы угнетать компании и учреждения в других странах, сказал пресс-секретарь ведомства.

«Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно прекратить свои противоправные действия и обещает принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний», — сказал пресс-секретарь.

Такие шаги нанесли серьезный ущерб международному экономическому и торговому порядку и создали серьезную угрозу безопасности глобальных промышленных и снабженческих цепочек, заявил пресс-секретарь, добавив, что они не приносят никакой пользы Китаю, Соединенным Штатам или миру в целом.