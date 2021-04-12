Пекин, , 03:24 — REGNUM Китай выразил надежду, что японское правительство проведет тщательную оценку возможного воздействия плана утилизации загрязненных тритием сточных вод с АЭС «Фукусима», сообщает агентство Синьхуа.

«Утечка радиоактивных веществ, вызванная аварией на АЭС «Фукусима», оказала глубокое воздействие на морскую среду, безопасность пищевых продуктов и здоровье человека», — заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на очередном пресс-брифинге 9 апреля.

«Мы надеемся, что японское правительство будет действовать с высоким чувством ответственности по отношению к своему народу, соседним странам и международному сообществу, проведет тщательную оценку возможного воздействия плана утилизации загрязненных тритием сточных вод с АЭС «Фукусима», раскроет соответствующую информацию добровольно, своевременно, строго, точно, открыто и прозрачно и примет взвешенные решения после всесторонних консультаций с соседними странами», — добавил Чжао.

Напомним, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил 7 апреля, что его правительство в ближайшее время примет решение о сбросе очищенной радиоактивной воды, накопившейся на пострадавшем от катастрофы ядерном комплексе в префектуре Фукусима, в море, несмотря на сильное противодействие со стороны рыбохозяйственного сектора.