Южно-Сахалинск, , 03:19 — REGNUM На Сахалине в 15 км от Южно-Курильска в районе мыса Столбчатый волной в море смыло рыбака, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Сообщение о происшествии поступило в районную ЕДДС. Известно, что в море пропал мужчина 1977 года рождения. Спасатели выдвинулись на поиски, в них задействованы 3 человека и две единицы техники, а также полицейские.

Пока поиски не принесли результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, поздним вечером 7 апреля спасательные службы Татарии были подняты по тревоге на поиск восьмилетнего мальчика, который, предположительно, упал в реку.