Пекин, , 03:18 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин совместно с его супругой Пэн Лиюань выразили соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля в Виндзорском замке, о чем сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Чтобы выразить свои глубокие соболезнования председатель Си и его супруга Пэн направили соответствующего содержания телеграмму, адресованную королеве Елизавете II и ее семейству.