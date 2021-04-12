Париж, , 03:13 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что вакцинация будет открыта с 12 апреля для всех старше 55 лет и что будет увеличен интервал между инъекциями доз вакцин Pfizer и Moderna, чтобы «быстрее вакцинировать». Об этом сообщает Le Figaro 11 апреля.

Как сообщил Веран, вакцинация против COVID-19 будет открыта с 12 апреля для всех французов в возрасте 55 лет и старше. Он объяснил, что это будет возможно благодаря двум вакцинам: AstraZeneca, которую «уже 12 апреля все французы старше 55 лет без каких-либо условий смогут получить», и Johnson & Johnson, которая будет доставлена во Францию в понедельник и предложена всем старше 55 лет.

Полную вакцинацию двумя дозами прошли почти 75% жителей домов престарелых, но только 35% среди всех французов 75−79 лет, 9% — среди 70−74 лет и 4% — среди 65−69 лет.

Веран также объявил об увеличении «интервала между инъекцией доз вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna»: «начиная с 14 апреля всем вакцинирующимся мы предложим 42-дневный перерыв вместо 28 дней, которые предложены в настоящее время. Это позволит нам быстрее прививать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции приоритетная вакцинация стала доступна беременным женщинам.