Пекин, , 03:12 — REGNUM По состоянию на конец марта в рамках китайско-сингапурской инициативы по связям было подписано в общей сложности 110 проектов делового сотрудничества и 150 проектов трансграничного финансирования, сообщает агентство Синьхуа.

Стоимость проектов делового сотрудничества и трансграничного финансирования, согласованных в рамках Китайско-Сингапурской (Чунцинской) демонстрационной инициативы по стратегическому соединению, составила $20,7 млрд и $13,1 млрд соответственно, говорится в отчете, опубликованном бюро управления инициативой.

Соглашения, подписанные в рамках инициативы, в основном делятся на четыре категории: финансовые услуги; воздушный транспорт; логистика; информационно — коммуникационные технологии.

К концу прошлого года девять провинциальных регионов Китая, включая провинцию Сычуань, Гуанси-Чжуанский автономный район и Синьцзян-Уйгурский автономный район, привлекли более $5,5 млрд от трансграничных проектов финансирования.

Демонстрационная инициатива по стратегическому взаимодействию между Китаем и Сингапуром направлена на проведение пилотного сотрудничества в различных областях. Это третья подобная инициатива сотрудничества между двумя странами, последовавшая за Промышленным парком Сучжоу, созданным в восточной провинции Китая Цзянсу в 1994 году, и экогородом Тяньцзинь, открытым в 2008 году на севере Китая.