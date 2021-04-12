Москва, , 03:09 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск банка «Югра» к двум нефтегазовым компаниям и взыскал в пользу истца более 3,5 млрд рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В случае, если вердикт вступит в законную силу, то АО «Нефтегазовая компания «Прогресс» и ООО «Оренслайкомпани» должны будут выплатить долг — 3 512 136 098 рублей 50 копеек. В составе суммы более 541 млн рублей долга, почти 500 млн рублей пени на просроченные проценты, а также пени за просроченный основной долг — 2 472 394 377 рублей 32 копейки. Помимо этого, ответчики должны будут выплатить 200 тыс. рублей расходов на госпошлину.

Одновременно с этим судья оставил без удовлетворения встречный иск нефтегазовых компаний — «о признании недействительными п. 1.5, 3.6 кредитного договора».

Напомним, в первоначальном иске фигурировала другая сумма — почти 6 млрд рублей. В основе дела лежал кредитный договор от 2014 года. Заемщиком выступала компания «Прогресс», а соответчик был поручителем.