Лондон, , 03:06 — REGNUM Очередной этап отмены коронавирусных ограничений, в соответствии с утверждённым правительством графиком выхода из карантина, начался в Великобритании. Об этом 12 апреля сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.

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Начиная с 12 апреля смогут возобновить работу магазины, не торгующие предметами первой необходимости. Откроются спортзалы, парикмахерские, зоопарки, парки развлечений, библиотеки и кинотеатры для автомобилистов. Кроме того, пабы, кафе и рестораны получат возможность обслуживать посетителей за столиками на улице.

Граждане страны смогут ходить в гости и оставаться на ночь в гостях, им нужно будет лишь предварительно определить круг лиц, у которых они хотели бы переночевать. При этом британцам рекомендуется работать дистанционно и им запрещено выезжать за пределы страны. Следующий этап отмены ограничений намечен на 17 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании за сутки было выявлено 1730 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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