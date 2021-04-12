Женева, Швейцария, , 03:00 — REGNUM Только лишь вакцины от COVID-19 будет недостаточно, чтобы эффективно противостоять эпидемии коронавируса. Об этом 11 апреля заявил эпидемиолог и директор Института глобального здравоохранения Женевского университета Антуан Флао в интервью для Le Journal du Dimanche.

На вопрос о верности расчёта на вакцину как на основной инструмент выхода из кризиса, эпидемиолог ответил: «Мне кажется, это азартная ставка. И рискованная». Он предполагает три возможных варианта развития событий, которые могут сильно ограничить эффективность данной стратегии: «если появятся новые штаммы, это поставит под угрозу эффективность вакцин; если поставка не будет осуществляться в надлежащих темпах; если проблемы, с которыми сталкивается вакцина AstraZeneca, возникнут с другими вакцинами, что приведёт к потере доверия населения [к вакцинации]».

Антуан Флао «Мы должны выйти из стратегии «жить с» [вирусом] , чтобы перейти к стратегии избавления от вируса. Главный риск нынешней стратегии заключается в том, что есть вероятность вернуться к высокому уровню заболевания, которое отравляет жизнь французов с декабря».

Профессор считает, что целью должно быть снижение коэффициента распространения инфекции до 0,7. При таком коэффициенте уже через три недели во Франции число ежедневно выявляемых случаев снизилось бы до 5 тыс., по сравнению с 97 тыс. новых случаев выявленных на территории страны за 8 апреля.