Новосибирск, , 02:42 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшую неделю — с 5 по 11 апреля — сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства, ЦУГАЭТ, Роспоребнадзора и полиции провели 80 рейдов по соблюдению масочного режима. За это время составлен 21 административный протокол на физических лиц, проведено 140 разъяснительных бесед.

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В региональном минтрансе уточняют, что пассажиров без масок немного и в основном это люди, убеждённые в том, что при наличии антител к коронавирусу маски можно не носить. Но встречаются и «масочные диссиденты».

Отметим, что по данным оперативного штаба, на утро 11 апреля в Новосибирской области было зарегистрировано 39 644 случая заражения коронавирусом (+78 за сутки), в том числе у 2333 детей, 36 917 пациентов выздоровели (+53 за сутки), 1680 — скончались.