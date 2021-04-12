Лхаса, Китай, , 02:16 — REGNUM Недавнее исследование показало, что количество видов диких наземных позвоночных животных в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая увеличилось до 1072 против 701 вида, известного восемь лет назад, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Исследование, проведенное с 2012 по 2020 год, выявило пять новых видов животных — три вида лягушек в разных районах Тибета, белощекую макаку и новый вид гадюки.

Исследование было направлено на установление текущего положения наземных ресурсов дикой природы в регионе и создание архивов, а также баз данных по ресурсам дикой природы, а также сети мониторинга ресурсов дикой природы в Тибете.

В ходе обследования были зафиксированы распределение, места обитания, популяции и изменения дикой природы в Тибете, социальные и экономические условия диких районов, а также одомашнивание и воспроизводство диких животных.

В обследовании приняли участие более 900 специалистов. Оно проходило на 260 выборочных участках и охватило общую площадь 6346 кв. км. Тибет провел свое первое исследование диких наземных позвоночных в период между 1998 и 2001 годами, обнаружив в общей сложности 701 такой вид.