Пекин, , 02:12 — REGNUM Согласно недавней исследовательской статье, опубликованной в журнале Science Bulletin, глобальная экспансия городов непрерывно ускоряется с 2000 года, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Исследование, проведенное командами из Института географических наук и исследований природных ресурсов Китайской академии наук, Северо-Восточного сельскохозяйственного университета и Фуцзяньского педагогического университета показало, что глобальная площадь городских территорий увеличилась с 239 тыс. кв. км в 2000 году до 519,8 тыс. кв. км в 2020 году.

Используя большие данные, полученные с помощью спутников, исследователи разработали планы глобальной городской экспансии с разрешением 30 метров, включая планы непроницаемых поверхностей городов, зеленых насаждений и акваторий за каждые пять лет с 2000 по 2020 год.

В течение 10 лет, с 2010 по 2020 год, глобальная городская экспансия двигалась со скоростью 17,5 тыс. кв. км в год — что намного быстрее, чем десятилетие назад.

Согласно исследованию, глобальные площади городских зеленых насаждений в 2020 году достигли 171,6 тыс. кв. км, что составляет 33% от общей площади городских земель, по сравнению с 65,4 тыс. кв. км и 27% от общей площади городских земель в 2000 году.