Шанхай, Китай, , 02:06 — REGNUM Китайский регулятор ценных бумаг одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) четырех компаний, входящих в совет по научно-техническим инновациям Китая, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Компании BOZHON Precision Industry Technology Co., Ltd., Shanghai Rightongene Biotechnology Co., Ltd., Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co., Ltd. и Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. будут включены в список научно-технических инноваций Шанхайской фондовой биржи, широко известный как STAR market, согласно данным Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Компании и их андеррайтеры подтвердят даты IPO и опубликуют проспекты после обсуждения с фондовой биржей. STAR market, открытый в июне 2019 года и предназначенный для поддержки компаний в высокотехнологичных и стратегических развивающихся секторах, смягчил критерии листинга, но принял более высокие требования к раскрытию информации.