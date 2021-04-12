Тайбэй, , 02:00 — REGNUM Число жертв нового коронавируса на Тайване увеличилось до 11 после гибели еще одного пациента 11 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Погибшим оказался житель острова возрастом 60 лет. В январе ему был поставлен диагноз COVID-19. Он умер от болезни и септического шока, сообщили власти острова во время пресс-брифинга.

Власти также рассказали об одном новом случае заболевания COVID-19, зафиксированном 11 апреля. Случай оказался завезенном из Соединенных Штатов, передает агентство.

Общее число случаев заболевания COVID-19 на Тайване возросло до 1057 по состоянию на 11 апреля. Одиннадцать человек скончались, 1022 выздоровели, а 24 остаются госпитализированными.