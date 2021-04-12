Пекин, , 01:56 — REGNUM Новая книга о работах по охране культурных реликвий, связанных с обширной многофункциональной системой управления водными ресурсами на реке Янцзы «Три ущелья», была опубликована в Китае, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Новый том является самым большим в серии. Он посвящен Проекту защиты культурных реликвий проекта «Три ущелья», целью которого является спасение наиболее важных реликвий, которые в противном случае могли бы быть повреждены наводнением.

Книга специально посвящена археологическим раскопкам на стоянке Чжунба, одном из старейших в мире мест добычи соли, расположенном в районе водохранилища «Трех ущелий».

В ходе раскопок было обнаружено большое количество исторических останков и реликвий. В книге рассматриваются и обобщаются исследования культурных реликвий различных исторических периодов, охватывающие целый ряд дисциплин, включая археологию, историю, антропологию и биологию.

Серия книг по археологии, самая крупная в своем роде, когда-либо издававшаяся в Китае, содержит обширный массив записей по охране культурных реликвий в районе проекта «Три ущелья». Она служит важным источником материалов по исследованиям древней культуры.