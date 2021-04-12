Москва, , 01:52 — REGNUM С 60-летием полёта Юрия Гагарина в космос поздравили всех жителей Земли российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС). Видеообращение с поздравлением было выложено 12 апреля на странице Роскосмоса в Twitter.

Слова поздравления с Днём космонавтики, который во всём мире празднуется 12 апреля, с борта МКС в адрес всех жителей Земли произнесли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Космонавт Кудь-Сверчков напомнил, что именно в этот день 60 лет назад Землю покинул первый космический корабль с человеком на борту. Полёт нашего соотечественника, Юрия Гагарина, стал, по словам Кудь-Сверчкова, началом новой истории — истории пилотируемых космических полётов.

Новицкий отметил, что благодаря советским учёным и конструкторам наша страна стала передовой космической державой, а легендарный полёт Гагарина стал примером героизма для всех его последователей, в том числе и для нынешнего экипажа МКС.

Командир станции Рыжиков и космонавт Дубров поздравили всех с праздником и юбилеем и произнесли слова благодарности в адрес всех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров поздравил сограждан с Днём космонавтики. Он отметил, что первый космонавт Юрий Гагарин продолжает служить примером героизма и самоотверженности для миллиардов людей во всём мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил граждан России с Днём космонавтики