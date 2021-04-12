12 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова пресс-секретаря президента РФ, который назвал ситуацию на Украине опасной для России.

Елизавета Коробова, , 10:06 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ситуация на востоке Украины является опасной для РФ, так как там «вот-вот может возобновиться гражданская война», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 апреля в социальной сети Facebook.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Может, Пескову надо сказать, что объяснять происходящее в России западным «болванам» бессмысленно и бесперспективно?!» — задаётся вопросом Михаил Д.

Многие пользователи считают, что ситуация перешла уже дипломатическую черту и России пора переходить к серьёзным действиям, чтобы остановить попытку Киева захватить Донбасс силовым путём.

«Пора начать действовать, а не говорить. Если дипломатический ресурс исчерпан, значит, нужно использовать другие рычаги», — отметил Oleg S.

Некоторые комментаторы указали, что у Кремля достаточно оснований считать, что государству несёт угрозу соседняя страна, готовая бросить целый регион в братоубийственную бойню, которая не остановится на границе Украины, а перекинется за неё.

«Концентрация ВСУ у границ России само по себе требует ответных действий России. Поэтому Российская Федерация имеет полное право беспокоиться о том, что делает её сосед», — считает Виталий В.

Часть людей уверена, что руководство России само виновато в сложившейся ситуации. По их мнению, не надо было кормить Украину, а следовало сразу дать понять, что убийство жителей Донбасса будет караться крайне жестоко.

«Десятилетиями прощали всё Украине. Залюбили их во вред своей же стране. Теперь вдруг прозрели! Не удивляйтесь!» — пишет Степан К.

Отдельные люди оказались обрадованы, что российские власти стали называть вещи своими именами. Они считают, что ситуация на Украине действительно опасная и её необходимо купировать.

«Наконец-то до российского руководства дошла мысль, что где-то у границы с Россией действительно существует угроза. Раньше звучала лишь одна мысль, что, мол, у нас всё в шоколаде, не беспокойтесь, граждане, спите. Пора уже проснуться всем!» — поделился своим мнением Олег К.

Нашлись и те, кто указал, что гражданская война на Украине не заканчивалась за последние семь лет ни на один день. Люди считают, что руководству России пора по-настоящему помочь нашим людям в Донбассе, не дав им погибнуть под натиском киевских фашистских полчищ.

«Может возобновиться? А её там всё это время не было?! На линии соприкосновения не гибли люди и ВСУ не убивали мирных граждан? Товарищ Песков, очнитесь уже наконец!» — пишет Фёдор О.

Напомним, 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1» назвал ситуацию на востоке Украины опасной для РФ, так как там «вот-вот может возобновиться гражданская война».