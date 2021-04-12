Пекин, , 01:47 — REGNUM Десять китайских контент-провайдеров, включая онлайн-видеоплатформы Youku, Kuaishou, Mango TV и iQiyi, подписали совместную декларацию об усилении защиты авторских прав в Интернете и поощрении творчества в цифровую эпоху, сообщает агентство Синьхуа.

Декларация была подписана на Форуме по защите авторских прав и инновациям в Маланьшане, который открылся 8 апреля в городе Чанша, столице центральной китайской провинции Хунань, который признан творческим городом медиа-искусств ЮНЕСКО.

Гости из индустрии авторских прав, научно-исследовательских институтов и интернет-компаний приняли участие в двухдневном форуме, обсудив последние тенденции в китайском механизме и практике защиты авторских прав.

Борьба с пиратством и плагиатом может вдохновить оригинальных творцов на создание произведений и собственное развитие, отметил заместитель генерального секретаря Ассоциации писателей сети Хунани Дэн Цянь.