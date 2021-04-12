12 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление главы ДНР, в котором он сообщил, что следователи квалифицировали гибель ребёнка при обстреле со стороны Украины как теракт.

Елизавета Коробова, , 10:05 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что следственные органы страны квалифицировали гибель ребёнка в селе Александровское при обстреле со стороны ВСУ как теракт, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 апреля в социальной сети Facebook.

Кровавый флаг Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Довести дело до конца! С привлечением к ответственности всех участников террористического акта! Вот что нужно!» — пишет Виктор С.

Многие пользователи оказались солидарны с классификацией преступления и считают, что преступники, учинившие убийство ребёнка, должны быть наказаны.

«За смерть ребёнка должны на этот раз ответить. Можете сколько угодно трепаться об этом, но родители столкнулись со слишком страшным горем», — отметила Елизавета П.

Некоторые комментаторы считают, что убийства мирных жителей Донбасса будут продолжаться, пока этому не будет дан по-настоящему жёсткий отпор. Люди уверены, что главный организатор убийства находится за океаном, а исполнителем оказалось продажное руководство Украины.

«Очередная детская жизнь украдена фашистами из Киева. Сколько ещё должно быть убито детей, женщин и стариков? И сколько на это будет закрывать глаза весь мир? Спонсор этого теракта сидит за океаном и довольно потирает руки, которые по локоть в крови», — поделилась Дарья Б.

Разрушенный от обстрелов ВСУ дом в ДНР © ИА Красная Весна

Часть людей уверены, что убийство мирного населения является очевидной чертой фашистов и нацистов, которые терроризировали народы массовыми убийствами беззащитных людей.

«Ну, а что можно ожидать от фашистского режима Украины? Только террористические акты! На большее они пока неспособны. Пока!» — считает Alina A.

Ряд комментаторов считает, что Зеленскому никогда не забудут его преступлений. Люди уверены, что наказание всё-таки его настигнет.

«Уроды! Как хочется, чтобы эти убийцы были наказаны. Зеленский и его банда должны знать, что им всё бумерангом вернётся», — пишет Татьяна Д.

Большинство комментаторов призвало руководство республики, а также власти России поспособствовать тому, чтобы организаторы и непосредственные исполнители убийства ребёнка были уничтожены, как террористы.

«С терроризмом нужно бороться только путём уничтожения. Сбросили бомбу на ребенка — значит, нужно уничтожить не только носитель, но и организаторов. Тогда неповадно будет. Конечно, американские учителя стреляют без разбора, что по детям, что по свадьбам, но им это аукнется», — написал Is M.

Напомним, 12 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил телеканалу «Россия 1», что следственные органы страны квалифицировали гибель ребёнка в селе Александровское при обстреле со стороны Украины как теракт.