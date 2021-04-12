Пекин, , 01:43 — REGNUM Согласно недавнему опросу, выпускники китайских колледжей считают перспективы развития отрасли и личные интересы двумя главными факторами в поиске работы, сообщает газета China Youth Daily.

Издание опросило более 2000 студентов колледжей, ищущих работу в этом году, и обнаружило что около 66,3% из них считают отраслевые перспективы своих потенциальных работодателей важным фактором при принятии соответствующих решений.

Примерно 57,6% респондентов заявили, что примут во внимание, соответствуют ли вакансии их личным интересам. Согласно опросу, заработная плата и возможности для личностного развития стали другими факторами, которые будут приниматься во внимание при поиске работы.

Опрос показал, что все больше новых выпускников стремятся искать работу в государственных учреждениях или бюджетных учреждениях, поскольку студенты считают такие позиции более стабильными, особенно в нынешней ситуации на рынке труда в условиях эпидемии COVID-19.