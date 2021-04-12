Прага, , 01:17 — REGNUM Как минимум 14 человек, в том числе шестеро детей в возрасте до сети лет пострадали в результате пожара в жилом доме в столице Чехии городе Праге. Об этом 12 апреля сообщила журналистам представитель объединенной службы скорой медицинской помощи Чехии Яна Поштова.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Чернокостелецкой в восточной части Праги. Пострадали 14 человек, в том числе шестеро детей в возрасте до сети лет. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы города.

Состояние двоих детей оценивается медиками как тяжёлое, они находятся в отделении реанимации, один из детей введён в состояние искусственной комы. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. По предварительным данным, материальный ущерб от пожара составляет 300 тыс. крон (около 1,1 млн рублей).

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