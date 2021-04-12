Прага, , 01:01 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введённый из-за пандемии коронавируса, завершился после 188 дней действия в Чехии. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба правительства страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Власти Чехии с 12 апреля приступят к постепенному смягчению режима ограничений, которые были введены в связи с угрозой распространения COVID-19. В стране возобновляются занятия в начальных классах, открываются детские сады для воспитанников старших групп. Возобновят работу рынки сельхозпродукции, прачечные, химчистки, магазины запчастей к автомобилям и бытовой технике, канцтоваров, детской одежды и обуви.

Также откроют свои двери для посетителей зоопарки, ботанические сады и библиотеки, при условии соблюдения ряда правил. В стране остаётся обязательным ношение респираторов с повышенной степенью защиты, и будет действовать запрет на массовые мероприятия с числом участников более двух, за исключением похорон и свадеб.

Национальный парламент Чехии утвердил закон о пандемии, расширяющий полномочия министерства здравоохранения. В частности, ведомство имеет право на принятие решений о вводе ограничений в случае угрозы для жизни и здоровья граждан страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Чехии Милош Земан заявил о готовности привиться российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Чехии заявил о готовности привиться «Спутником V»