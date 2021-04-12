12 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили призыв главы Европейской народной партии к Европе и США ужесточить санкции против России.

Светлана Рыбина, , 10:05 — REGNUM Заявление руководителя Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента Манфреда Вебера о том, что Европа и США должны ужесточить санкции против России, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 апреля в социальной сети Facebook.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кризис жанра. Но спасибо! Россия, благодаря санкциям, ожила!» — считает Tanja L.

Многие пользователи считают, что призывы к ужесточению санкций против России звучат уже скорее смешно, нежели опасно. Люди считают, что попытки Европы ввести ограничения против РФ не приводят к желаемому результату.

«Они что, до сих пор не поняли, что гражданам России полностью наплевать на их санкции?» — задаётся вопросом Виктор К.

Некоторые комментаторы уверены, что те, кто вводит санкции против Российской Федерации, давно уже не пытается придумывать для этого серьёзные причины с понятным обоснованием.

«Санкции, санкции… выглядит вся эта история как цирк шапито. Ну не работают ваши санкции от слова совсем. Никак! Мир живёт дальше, и все ваши потуги — только ваши проблемы. Сами обиделись, сами наказали», — отметила Natalja M.

Часть людей призвала руководство России дать «санкционноводам» адекватный ответ, который по силе воздействия будет отражать не принцип зеркальности, а то, чтобы чаша весов интересов Российской Федерации пришла в равновесие.

«Может, пора всё-таки как-то ответить. Только не якобы «зеркально», а по-настоящему, реально!» — написал Игорь А.

Ряд пользователей отметил, что страны, которые вводят санкции против России, никогда не вспоминают грехи Украины. Люди уверены, что ограничения со стороны Европы и США в сторону РФ носят крайне несправедливый характер.

«Однобокие идиоты! Всё вопросы у них к России. К Украине у них никаких вопросов и требований исполнения договорённостей. Не стыдно?!» — обращается Валентина С.

Нашлись и те, кто предположил, что Западу необходимо ввести против России вообще все виды санкций. Поэтому они будут придумывать любые причины, и властям Российской Федерации пора обеспечить независимость страны от иностранного воздействия.

«Они всегда найдут повод для санкций. Стоит ли действовать с оглядкой на них? Более того, надо ли оставаться в их экономической модели, где все рычаги управления за ними?» — задаётся вопросом Boris S.

Напомним, 11 апреля руководитель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер заявил в интервью медиагруппе Funke, что Европа и США должны ужесточить санкции против России.