12 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили предупреждение госсекретаря США к России о последствиях за якобы агрессию в отношении Украины.

Светлана Рыбина, , 10:05 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно» в отношении Украины вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 12 апреля в социальной сети Facebook.

Николай Кочергин. В небесах, на земле и на море (фрагмент). 1941

«США, судя по всему, все ещё не могут простить России и Советскому Союзу агрессивных действий против гитлеровской Германии и всех её приспешников», — считает Margarita S.

Многие комментаторы считают, что США принципиально не замечает тот факт, что Украина сама проводит последовательную агрессивную политику в отношении России и жителей Донбасса. Люди уверены, что руководству России пора дать Западу чёткое понимание того, что хватит разговаривать с ней с позиции силы.

«Такое ощущение, что в дипломатическом курятнике невообразимый переполох. Все наперебой просят Россию «воздержаться» и взахлёб предупреждают о «цене». Хочется в эти тревожные дни услышать твердое слово. Например, такое: «Господа! Ни одна из сопредельных постсоветских «стран» больше не станет членом НАТО — забудьте об этом. И ни в одной из них не появятся на постоянной основе натовские солдаты. И если для этого придется применить всю мощь вооруженных сил России — мы сделаем это не моргнув глазом. А насчёт цены — учите прилежней историю, господа. Мы за ценой не постоим», — написала Катерина Т.

Некоторые пользователи указали на то, что Вашингтон уже по уши залез во внутриукраинские дела и поэтому просто не может диктовать России, что ей делать.

«В современном и цивилизованном мире война недопустима. По ту сторону океана забыли 1941—1945 годы. Как известно, они любят вмешиваться в другие мирные государства, но для них это станет последней и роковой ошибкой», — поделился своим мнением Ramazon K.

Часть людей уверена, что в случае нападения Украины на территорию Донбасса Россия однозначно не останется в стороне и закончит свой поход возмездия в Киеве.

«Последствия «агрессивных действий» России станут печальными для фашистского киевского режима. Они в очередной раз потеряют свои территории», — предполагает Владимир М.

Нашлись и те, кто напомнил Соединённым Штатам, что они не имеют никакого морального права указывать другим странам на их якобы агрессивное поведение. Люди указали, что именно США устроили кровавую войну во Вьетнаме.

«Ой! А почему США не просили сами себя воздержаться и не лезть с войсками во Вьетнам?» — задаётся вопросом Dima B.

Напомним, 11 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу NBC о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно» в отношении Украины.