Москва, , 00:42 — REGNUM Видеообращение к гражданам России по случаю 60-летия полёта в космос первого космонавта Юрия Гагарина сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Видеообращение опубликовано 12 апреля пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел отметил, что запуск космического корабля «Восток-1» с первым космонавтом на борту, «возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации». Подвиг Юрия Гагарина, впервые облетевшего нашу планету на пилотируемом космическом корабле, внёс колоссальный вклад в развитие человечества.

Лавров отметил, что для миллиардов людей во всём мире Гагарин продолжает служить примером героизма и самоотверженности и вдохновляет их «на преодоление любых преград в достижении самых амбициозных и благородных целей». Это подтверждает и решение Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 12 апреля Международным днем полёта человека в космос.

Также глава МИД РФ заявил, что Россия призывает страны мира к совместной выработке международного юридически обязывающего соглашения, запрещающего размещение в космосе любых видов вооружения и применения силы, либо угрозы силой. Лавров указал, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе может обеспечить возможность использования его на благо человечества.

«За основу предлагаем взять соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году», — добавил глава российского МИД. По словам Лаврова, стабилизировать ситуацию на время, которое потребуется для выработки многостороннего соглашения призвана ставшая международной инициатива России «по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Глава МИД уточнил, что к данной инициативе присоединились уже три десятка государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии в Саратовской области Парка покорителей космоса на месте приземления первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

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