Варшава, , 00:03 — REGNUM В 11 годовщину Смоленской катастрофы польского правительственного самолёта Ту-154 (10 апреля 2010 года) польский телеканал TVP1 показал документальный фильм, рассказывающий о результатах работы подкомиссии по вопросам Смоленской катастрофы. Как передает Gazeta Wyborcza, главу польского телевиденияTVP Яцека Курского показать видеоматериал попросил глава подкомиссии, бывший министр обороныАнтони Мацеревич. Об этом сообщает ИА REX.

В материале вновь прозвучало утверждение о том, что причиной катастрофы самолета ту — 154М стал взрыв на крыле и кабине судна. В одном из фрагментов видеоматериала прозвучали крики пассажиров самолета непосредственно перед столкновением с землей, что вызвало критичную реакцию, в частности депутата от Гражданской коалиции Барбары Новацкой, дочери бывшего вице-премьераИзабеллы Яруги-Новацкой, одной из жертв катастрофы. В связи с трансляцией скандального отрывка адвокат Роман Гертыхобъявил, что подает иск против телевидения.

«Направляю иск против TVP от имени супруги офицера Бюро охраны правительства, который погиб в Смоленске, за публикацию последних криков жертв этой катастрофы. Это явное и скандальное нарушение личных благ семей погибших там лиц, права на достойную скорбь», — написал Гертых на своей странице в Twitter.

10 апреля 2010 года правительственный самолет, Ту-154 на борту которого находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, упал при заходе на посадку. Погибли все пассажиры, среди которых были президент Польши Лех Качиньскис супругой, члены руководства страны, военное командование.