Бишкек, , 23:58 — REGNUM В Киргизии одного из кандидатов в депутаты местных органов власти арестовали по факту мошенничества. Об этом заявил начальник отдела следственной службы МВД Султан Макилов на пресс-конференции 11 апреля.

По его словам, дело против претендента на депутатский мандат было возбуждено еще до выборов и не имеет никакой политической подоплеки.

«Ее задержали как обычного гражданина. При аресте она не сказала, что является кандидатом в депутаты. Суд признал ее задержание обоснованным и законным», — резюмировал милицейский начальник.

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля в Киргизии прошли выборы депутатов в городские парламенты и сельсоветы. Одновременно с выборами в республике проводят референдум по вопросу о смене конституции.

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