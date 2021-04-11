Бишкек, 11 апреля 2021, 23:56 — REGNUM В столице Киргизии Бишкеке наблюдатели заметили микроавтобус и еще несколько легковых машин, из которых агитаторы партий, принимающих участие в выборах депутатов Бишкекского городского парламента, раздавали деньги избирателям, пишут киргизские СМИ.
Наблюдатели вызвали сотрудников правоохранительных органов и потребовали прекратить противозаконные действия.
ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля, в Киргизии проходит референдум по новой конституции республики. Одновременно с ним в стране проводятся также выборы депутатов городских парламентов и сельсоветов.
Отметим, что киргизстанцы выбирали 796 депутатов в 28 городских парламентов и 7 560 депутатов в 420 сельсоветов.
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