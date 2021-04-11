Каир, , 23:54 — REGNUM

В Москве рассчитывают на скорейшее возобновление чартерных рейсов из России в курортные города Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Al-Ahram.

«Хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами», — сказал Лавров.

Российский министр иностранных дел подчеркнул, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время.

Напомним, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Египте после снятия ограничений на международные поездки в течение 2021 года откроются новые отели на побережье Красного и Средиземного морей, в Каире и Луксоре.

При этом сообщалось, что загрузка курортных отелей Египта в 2021 году останется низкой — средняя заполняемость отелей двух красноморских курортов — Хургады и Шарм-эль-Шейха — ожидается 38% и 35%, соответственно.