Бишкек, , 23:52 — REGNUM Правоохранительные органы полностью контролируют общественно-политическую обстановку в Киргизии, где 11 апреля прошли референдум по внесению поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Об этом сообщили ТАСС в дежурной части министерства внутренних дел республики.

«Обстановка (в Киргизии — прим. ИА REGNUM) стабильная, — заявил дежурный офицер. — Никаких попыток нарушения общественного порядка … не зафиксировано».

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля в Киргизии прошли выборы в местные органы власти и референдум по поправкам в основной закон государства.

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