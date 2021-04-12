12 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили призыв со стороны министра обороны Германии к России объяснить передвижение войск рядом с территорией Украины.

Тимур Кондратьев, , 09:59 — REGNUM Заявление министра обороны Германии Аннегреты Крамп-Карренбауэр, в котором она призвала руководство России объяснить перемещение своих вооруженных сил на приграничных с Украиной территориях, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Да Берлин брать идём! Что непонятного? Ну и Париж до кучи», — шутит Валерий Б.

Многие пользователи оказались ошарашены подобными заявлениями со стороны Германии. Люди уверены, что передвижение российских войск в пределах территории России, — это дело только России, и ничьё больше.

«Какое их собачье дело, куда и как мы «передвигаем» свои войска на своей территории!?» — задаётся вопросом Андрей М.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (сс) Steffen Prößdorf

Некоторые комментаторы заявляют, что логика, которую использую чиновники в ФРГ, повергает их в шок. Они отметили, что если применить её в жизни, то эта самая жизнь начнёт превращаться в откровенный абсурд.

«А если я начала перемещения в пределах собственной квартиры, то должна ли я объяснять что-либо по этому поводу своим соседям?» — пишет Светлана Т.

Часть людей призвала германского министра обороны обратить внимание, что Украина сама стягивает свои войска к приграничным с Россией регионам, вынуждая Москву принимать соответствующие ситуации решения.

«А почему министр обороны Германии не спросила своих украинских подопечных, почему они стягивают свои войска к российской границе?» — обратил внимание Nikolay I.

Отдельные пользователи считают, что кто-кто, а Германия не имеет никакого морального права диктовать Российской Федерации, что ей делать на своей территории. Люди уверены, что Берлин забыл, сколько зла он принёс России.

«Ничего не попутала, задавать такие вопросы? Сначала объясни американский контингент на территории своей страны», — написал Алексей С.

Танки на учениях ЗВО Пресс-служба ЗВО

Нашлись и те, кто обратился к руководству Российской Федерации, чтобы оно не допустило той ситуации, в которой оказался СССР в июне 1941 года.

«Мы патрулируем свои границы, чтобы пресечь движение всяких неадекватных, и защищаем свою страну. Или вам напомнить, как вы 22 июня 1941-го в 4 утра на нас напали? Больше мы такого не допустим, чтобы враг был очень близко и напал неожиданно», — поделилась своим мнением Александра М.

Напомним, 11 апреля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала в Twitter российские власти объяснить перемещение вооруженных сил России на приграничных с Украиной территориях.