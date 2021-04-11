Москва, , 23:41 — REGNUM Побуждать стороны конфликта в Йемене к проявлению конструктивного подхода и готовности к компромиссам намерены и далее власти Российской Федерации. Об этом заявил в интервью египетской газете Al-Ahram глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона намерена побуждать руководство хуситского движения «Ансар Аллах» и президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади «проявить конструктивный подход и готовность к компромиссам при рассмотрении имеющихся разногласий».

Лавров добавил, что соответствующие усилия спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса поддерживать в Москве намерены и далее.

Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля министр иностранных дел Йемена и посол Ирана в Сане провели переговоры.

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