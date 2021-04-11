Москва, , 23:25 — REGNUM Дата и место проведения саммита Россия — Африка, который, вероятно, состоится в одной из африканских стран, будут определены в ближайшее время. Об этом заявил в интервью египетской газете Al-Ahram глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Как ожидается, второй саммит состоится в 2022 году… — сказал глава внешнеполитического ведомства. — Место и дату его проведения предстоит определить в ближайшее время по дипканалам».

Лавров напомнил, что в мае 2020 г. в МИД РФ был учрежден секретариат «Форума партнерства Россия — Африка» по поручению президента РФ Владимира Путина. Функция секретариата заключается в подготовке российско-африканских встреч на высшем уровне, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» сообщил, что переговоры по регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в странах Африки уже ведутся.