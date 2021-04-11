Лондон, , 23:21 — REGNUM

Драма американского режиссера китайского происхождения ХлоиЧжао «Земля кочевников» получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.

В общей сложности фильм получил несколько «Бронзовых масок». Так, премия за лучшую женскую роль досталась актрисе Фрэнсис Макдорманд (США), режиссер Хлоя Чжао была удостоена награды за лучшую режиссерскую работу, оператор Джошуа Джеймс Ричардс победил в номинации «Лучшая операторская работа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера фильма «Земля кочевников» в Китае была запланирована на 23 апреля 2021 года. Сюжет картины рассказывает о том, как потерявшая всё 60-летняя женщина (Фрэнсис Макдормэнд) отправляется странствовать по США в поисках сезонного заработка.

В марте Хлоя Чжао получила главную награду премии USC Scripter Award за лучшую киноадаптацию художественного произведения.

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