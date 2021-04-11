Лондон, , 23:03 — REGNUM Известный голливудский актёр Энтони Хопкинс был удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучшая мужская роль». Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Отмечается, что Хопкинс получил награды за роль артиста в драматическом фильме «Отец» (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера.

Как сообщало ИА REGNUM, первый день церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусства прошёл 10 апреля в онлайн-формате.

Премия вручается с 1948 года за достижения в области кинематографии и телевизионного искусства. С 1998 года лауреатами этой премии также становятся создатели компьютерах игр и интерактивных медиа.