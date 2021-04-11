11 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 23:50 — REGNUM Заявление некоторых историков и филологов Украины о том, что Россия «украла» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича, а на самом деле они были украинцами, вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Васнецов. Богатыри. 1881-1898

»Кот учёный на дубе — тоже украинского происхождения?» — задаётся вопросом Алексей Д.

Многие пользователи оказались ошарашено столь внезапным заявлением с территории Украины. Люди принялись тут же издеваться над предположениями киевских якобы историков и филологов.

«Об этом мало кто знает, но… Буратино, Чебурашка, Винни-Пух, Питер Пэн — на самом деле герои украинских сказок. Русалочка, Стойкий оловянный солдатик и т.д. тоже, потому что Андерсен на самом деле потомственный запорожский казак. Карлсон был одет на самом деле в вышиванку, ведь предки Астрид Линдгрен эмигрировали в Швецию с Полтавщины после Полтавской битвы» — фантазирует Обадайя С.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы указали на физически существующие факты принадлежности русских богатырей к России. Граждане не понимают, как можно придумывать такие заведомо идиотские теории.

«Совсем уже с ума сошли! Илья Муромец — наш земляк из села Карачарово! И его мощи находятся в нашем городе Муроме в Спасо-Преображенском монастыре», — отметила Наташа А.

Часть людей предположила, что проблема Украины заключается в том, что у неё банально нет своей истории. Куда не посмотри — везде общая с Россией жизнь. Поэтому, считают люди, руководство страны пытается назвать всё русское украинским.

«Да. Видимо, поскребли по сусекам в своей истории, не наскребли ничего существенного, а надо, очень надо! Мало того, что землю от России получили, теперь хотят и историю, и язык захапать. Какое же всё-таки ничтожество там правит сейчас!» — пишет Лидия Б.

Три богатыря Цитата из м/ф «Три богатыря и наследница престола». Реж. Константин Бронзит. 2018. Россия

Ряд комментаторов отметил, что точно такой же псевдоисторией занимались нацисты, которые промывали мозги своему населения, внушая исключительность и натравливая людей на другие нации.

«Всё повторяется — дежавю. Фашистам и нацистам Германии тоже мозги промывали всяческими псевдоисторическими бреднями», — отметил Людмила Р.

Нашлись и те, кто напуган тем, что на территории Украины становится всё меньше и меньше разумных людей, способных отличить реальность от вымысла.

«Вот интересно, на Украине остались ещё здравомыслящие люди?! Не может же весь народ разом поглупеть до идиотизма?! Им там не страшно жить в этой сказке?!» — задаётся вопросом Татьяна Р.

Напомним, 11 апреля телеканал «24tv.ua» опубликовал информацию, согласно которой некоторые историки и филологи Украины пришли к выводу, что Россия «украла» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича и они на самом деле является украинцами.