Санкт-Петербург, , 22:55 — REGNUM В Выборгском районе Санкт-Петербурга в результате столкновения двух автомобилей один из них вылетел на разделительную полосу и сбил двоих человек, стоявших на островке безопасности. В больницу были доставлены пешеходы, а также водитель автомобиля, совершившего наезд.

Автомобиль Citroen Berlingo, ставший участником ДТП ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 11 апреля в 18:20 мск у дома 35 по улице Кантемировской мужчина, 1993 года рождения, управляя легковым автомобилем Volkswagen Polo, поворачивая налево совершил столкновение с грузопассажирским автомобилем Citroen Berlingo под управлением мужчины 1964 года рождения.

Потерявший управление «Ситроен» совершил на пешеходов, стоявших на разделительном островке, а также снёс дорожный знак и пешеходный светофор. Сильнее всего в ДТП пострадала молодая женщина, 1996 года рождения, она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Второй пешеход, 1995 года рождения, и водитель автомобиля Citroen Berlingo госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.