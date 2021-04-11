Бишкек, , 22:45 — REGNUM У входа в Центральную избирательную комиссию Киргизии собрались несколько десятков человек, которые недовольны результатами состоявшихся в республике выборов в городской совет Бишкека, сообщает 11 апреля РИА Новости.

Отмечается, что собравшиеся представляют партии, набравшие небольшой процент на выборах. Звучат призывы пересмотра итогов выборов, заявления, что голоса за эти партии были «украдены». Милиция взяла под усиленную охрану вход в ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным центризбиркома Киргизии, на проходящих сегодня, 11 апреля, выборах в местные органы власти и референдуме по смене конституции уже аннулированы результаты голосования вне помещения на 15 избирательных участках в Бишкеке, Оше, Токмаке и Аламединском районе Чуйской области.

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