Сочи, Краснодарский край, 11 апреля 2021, 22:44 — REGNUM В Сочи благополучно приземлился самолет авиакомпании Azur Air, экипаж которого ранее принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за возможной разгерметизации кабины. Об этом 11 апреля сообщил ТАСС представитель пресс-службы авиаузла.
По словам источника, посадка воздушного судна прошла благополучно в 22:24 мск.
Другие данные пока не приводятся.
Ранее ряд СМИ сообщил, что самолет, вылетевший в Санкт-Петербург из Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за возможной разгерметизации кабины.