Курган, , 22:26 — REGNUM В Курганской области к 11 апреля подтверждено ещё 38 случаев заражения коронавирусом. Из них 21 зафиксирован в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 39 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 11 апреля выявлен 19 701 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 003 человека, скончались 362 пациента с COVID-19.