Москва, , 22:17 — REGNUM Главный тренер футбольно клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско прокомментировал удаление защитника Айртона в матче 25 тура РПЛ с «Локомотивом».

"Не скажу, что проиграли из-за него — мы проиграли всей командой. Он хорошо играл в I тайме, а если ошибся, то сделал это не нарочно. Он пропустит следующую встречу», — отметил Тедеско на пресс-конференции 11 апреля.

Напомним, Айртон получил красную карточку на 45 мин. за фол последней надежды на Рифате Жемалетдинове.

«Спартак» проиграл «Локомотиву» — 0:2.