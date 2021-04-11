Москва, , 22:12 — REGNUM Антон Фетисов — глава департамента «Спартака» по связям с общественностью — сообщил 11 апреля о намерении клуба направить обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС относительно работы арбитра в матче 25 тура РПЛ с «Локомотивом».

"Спартак» обратится в ЭСК с просьбой разобрать работу арбитра в матче с «Локомотивом», — передает его слова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» проиграл «Локомотиву» — 0:2, играя большую часть II тайма в меньшинстве. Главный арбитр матча — Кирилл Левников.

Ранее арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти после падения игрока «Спартака» Квинси Промеса в I тайме матча с «Локомотивом».

"Что касается момента с падением Промеса в штрафной «Локомотива», то там не было нарушения правил. Контакт с Промесом — это не нарушение и не пенальти. Игрок «Локо» играл в мяч, поэтому мяч от него пошёл вперёд», — отметил Федотов.